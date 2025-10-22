В России анонсировали ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов

Шестаков: РФ может ввести ответные меры против рыболовов Норвегии до конца года

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов в связи с запретом норвежской стороны на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы проводили заседание. Норвежская сторона заявила, что они якобы работают в рамках нашего соглашения, с чем мы категорически не согласны. Никаких ограничений они пока снимать не будут», — сказал Шестаков.

По словам главы Росрыболовства, ведомство готовит ответные меры, которые будут своевременно объявлены норвежской стороне. Он отметил, что на данный момент дальнейшие переговоры приостановлены, сроки проведения следующих консультаций, в том числе работы смешанной комиссии по рыбному хозяйству для распределения квот на следующий год, пока не определены.

Шестаков добавил, что ситуация пока не сказывается на запасах рыбы. По его словам, в этом году Россия продолжает действовать по соглашениям, достигнутым в 2024 году, поэтому ситуация развивается согласно плану. В полном объеме последствия от незаконных действий со стороны Норвегии начнут ощущаться с 2026 года.

В июле 2025 года Норвегия ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний — «Норебо» и «Мурман Сифуд». Правительство королевства связало введение санкций с защитой национальных интересов и безопасности.

На этом фоне МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Норвегии и вручил ему ноту протеста. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что введение ограничений представляет собой грубое нарушение двусторонних договоренностей. Там пояснили, что суда осуществляли промысел в исключительной экономической зоне Норвегии согласно правительственному двустороннему соглашению от 1976 года.

Ранее Норвегия потратила несколько миллионов долларов на борьбу с «русской» горбушей.