На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономист спрогнозировал стоимость доллара к началу зимы

Экономист Лобода: зима начнется с курса доллара в диапазоне 85–86 рублей
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Курс доллара в течение всего текущего года сохраняется в широком диапазоне и варьируется от 77 до 102 рублей. Укрепление рубля, которое началось во второй половине осени, связано в первую очередь с жесткой денежно-кредитной политикой и макроэкономической стабильностью, заявил RT экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Отметим, что доллар евро и юань после волатильной прошлой недели расширили нижние границы осеннего коридора до уровней 78, 90, 10,90 рубля соответственно – об этом газете «Известия» рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Он до конца текущей недели спрогнозировал колебания основных курсов валют в установленных осенних рамках с верхней границей 83,70 рубля за доллар, 98 рублей за евро и 11,70 рубля за юань.

По мнению Лободы, без значительных негативных событий в международной политике ситуация с валютами останется в целом стабильной, и зима начнется с курса доллара в пределах 85–86 рублей.

«По моим оценкам, самый вероятный сценарий до конца текущего года — движение доллара к цели в 90 рублей», — добавил экономист.

На данном этапе для инвесторов наиболее выгодными стали именно рублевые инструменты, заключил эксперт.

До этого руководитель проектов КГ «Полилог» Руслан Андреев рассказал «Газете.Ru», что до курс доллара останется в диапазоне 78–80 рублей до начала зимы с возможностью колебаний в зависимости от макроэкономических факторов и действий ЦБ. Основным фактором, сдерживающим дальнейшую девальвацию рубля, остается необходимость ЦБ удерживать инфляцию в пределах целевых значений (4%), отметил он.

Ранее экономист объяснил, почему россияне станут покупать меньше долларов и евро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами