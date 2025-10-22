Экономист спрогнозировал стоимость доллара к началу зимы

Курс доллара в течение всего текущего года сохраняется в широком диапазоне и варьируется от 77 до 102 рублей. Укрепление рубля, которое началось во второй половине осени, связано в первую очередь с жесткой денежно-кредитной политикой и макроэкономической стабильностью, заявил RT экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Отметим, что доллар евро и юань после волатильной прошлой недели расширили нижние границы осеннего коридора до уровней 78, 90, 10,90 рубля соответственно – об этом газете «Известия» рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Он до конца текущей недели спрогнозировал колебания основных курсов валют в установленных осенних рамках с верхней границей 83,70 рубля за доллар, 98 рублей за евро и 11,70 рубля за юань.

По мнению Лободы, без значительных негативных событий в международной политике ситуация с валютами останется в целом стабильной, и зима начнется с курса доллара в пределах 85–86 рублей.

«По моим оценкам, самый вероятный сценарий до конца текущего года — движение доллара к цели в 90 рублей», — добавил экономист.

На данном этапе для инвесторов наиболее выгодными стали именно рублевые инструменты, заключил эксперт.

До этого руководитель проектов КГ «Полилог» Руслан Андреев рассказал «Газете.Ru», что до курс доллара останется в диапазоне 78–80 рублей до начала зимы с возможностью колебаний в зависимости от макроэкономических факторов и действий ЦБ. Основным фактором, сдерживающим дальнейшую девальвацию рубля, остается необходимость ЦБ удерживать инфляцию в пределах целевых значений (4%), отметил он.

