США хотят открыть энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

FT: США для ослабления РФ хотят допустить энергокомпании к оружейному плутонию
Tanes Ngamsom/Shutterstock/FOTODOM

Власти Соединенных Штатов с целью ослабления России предложили американским энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию, который можно использовать как топливо для современных реакторов. Об этом, ссылаясь на документ министерства энергетики США, сообщает британская газета Financial Times (FT).

21 октября минэнерго США опубликовало заявку на использование энергетическими компаниями 19 тонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен Холодной войны. Из него с помощью переработки можно получить топливо для реакторов атомных электростанций.

По сведениям газеты, такой шаг является попыткой ослабить господствующее положение России в поставках урана.

Издание отмечает, что американцы отказались в 2018 году от попытки использовать плутоний в гражданских целях ввиду больших затрат на переработку материала в топливо.

1 октября в США назвали Россию крупнейшим экспортером обогащенного урана.

Ранее в США заявили, что не могут отказаться от закупок российского обогащенного урана.

