Стало известно, сколько самозанятые должны будут платить за больничный

Самозанятые в России должны платить от 1344 рублей в месяц, чтобы получить больничный, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Самозанятым россиянам хотят с 2026 года открыть доступ к оплачиваемым больничным. Об этом на заседании правительства 9 октября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, объявив о подготовке поправок в законодательство, которые закрепят такую возможность.

«На случай болезни или травмы самозанятого страховая сумма составит 35 тыс. или 50 тыс. рублей (по выбору самозанятого). Тариф страхового взноса будет равен 3,84% от страховой суммы. Соответственно, размер ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тыс. рублей составит 1344 рубля в месяц, в 50 тыс. рублей — 1920 рублей в месяц. Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрен механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% (нужно будет уплачивать 1210 рублей или 1728 рублей ежемесячно)», — отметил Балынин.

По его словам, если данный период превысит 24 месяца, то размер скидки увеличится до 30% соответственно (нужно будет уплачивать ежемесячно 941 рубль или 1344 рубля), сказал Балынин.

Он уточнил, что точный размер страховой выплаты будет зависеть от выбранной самозанятым страховой суммы, страхового стажа и ряда других параметров (например, периода уплаты страховых взносов). Например, при уплате добровольных взносов на протяжении 12 и более месяцев при страховом стаже восемь лет и более размер выплаты за полный календарный месяц составит 35 тыс. или 50 тыс. рублей (100% страховой суммы), добавил экономист. При страховом стаже от пяти до восьми лет — 28 тыс. или 40 тыс. рублей (80% страховой суммы), а при страховом стаже менее пяти лет — 21 тыс. или 30 тыс. рублей (60% страховой суммы), подчеркнул Балынин.

Экономист сказал, что в случае уплаты добровольных взносов на протяжении периода более шести месяцев, но менее одного года, при страховом стаже восемь лет и более размер выплаты за полный календарный месяц составит 70% от страховой суммы с поправкой на страховой стаж: 24,5 тыс. или 35 тыс. рублей.

«При страховом стаже от пяти до восьми лет — 19,6 тыс. или 28 тыс. рублей. При страховом стаже менее пяти лет — 14,7 тыс. или 21 тыс. рублей», — заключил Балынин.

