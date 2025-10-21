Правительство обсудит новые меры поддержки рынка нефтепродуктов

Отраслевые министерства и ведомства обсудят возможность организации приоритетных поставок топлива на биржевых торгах конечным потребителям, в том числе через создание отдельной торговой секции. Об этом сообщил ТАСС.

Этот вопрос включен в повестку заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака , которое состоится 22 октября.

Агентство отмечает, что инициатива направлена на обеспечение прямого доступа предприятий и транспортных компаний к биржевому топливу без посредников.

Помимо этого, на совещании обсудят исполнение биржевых договоров поставки нефтепродуктов в установленные сроки: по нелимитирующим направлениям — 30 дней, по лимитирующим — 45.

До этого глава Союза автосервисов России Юрий Валько на фоне нехватки топлива в ряде регионов РФ сообщил, что на автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это, по его словам, связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены.

Ранее в российском регионе независимые АЗС прекратили продажу бензина АИ-92 и АИ-95.