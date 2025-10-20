На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия уведомила Венгрию о реакции в случае захвата замороженных активов

Сийярто: РФ уведомила Венгрию об ответе в случае хищения замороженных активов
Владимир Сергеев/РИА Новости

Российские власти предупредили Венгрию об ответе на возможное использование Евросоюзом замороженных активов РФ, рассказал по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно же, консультировались по этому вопросу, и российская сторона ответила нам, что оценит ситуацию с каждой страной-членом и введет контрмеры в случае принятия такого решения», — сказал министр.

20 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз близок к «благополучному разрешению» вопроса о выделении Украине кредита в размере €140 млрд под обеспечение замороженных российских активов. По его словам, соглашение может быть достигнуто до конца года. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс это подтвердил наличие таких намерений у ЕК.

При этом планам Брюсселя противятся Венгрия и Бельгия, опасающиеся юридических последствий и ответных мер со стороны Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии раскрыли, на что ЕС хочет потратить замороженные активы России.

Все новости на тему:
Санкции против России
