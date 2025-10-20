Петербург и Калининград свяжет новая морская линия

Между Петербургом и Калининградом будет ходить новый контейнеровоз

Судоходная компания «Балт Галф Шиппинг» займется контейнерными перевозками между Санкт-Петербургом и Калининградом. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Ожидается, что судно «Кристал Владивосток» отправится в первый рейс 12 ноября.

Новая судоходная компания будет ориентирована на доставку в Калининград грузов из Китая транзитом через Петербург, в том числе для сборочных производств автомобилей, расположенных в Калининграде, заявил член научного совета Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Александр Тысячников.

«Поставлять этот груз по железной дороге — дороже, а сегодня ещё и трудно осуществить. Задача, скорее всего, заключается в минимизации издержек и построении надёжного маршрута», — добавил он.

В январе этого года оператор морской линии в Калининграде инициировал проект по транспортировке радиоактивных материалов и впервые осуществил доставку груза седьмого класса опасности из Калининградской области на основную территорию России.

Ранее в Литве задержали поезд в Калининград из-за возгорания вагонов с газом.