Французы стали выводить деньги из страны на фоне политического кризиса

Во Франции бизнесмены и богатые граждане стали массово выводить деньги за рубеж на фоне политического кризиса в стране. Об этом пишет Financial Times (FT).

Основатель парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийом Луккини заявил, что большинство активов, которыми управляет их компания, больше не находятся во Франции.

Налоговый юрист Оливье Румелиана добавил, что большие денежные потоки уходят в Люксембург и Швейцарию.

«Брокерам почти не нужно проводить маркетинговую работу, чтобы привлечь клиентов», — объяснил он.

До этого бывший французский премьер-министр Доминик де Вильпен заявил, что политика президента Франции Эммануэля Макрона «обанкротилась» и страна движется к кризису режима. По его словам, для вывода страны из кризиса необходимо изменить политику. Он отметил, что этого хотят и граждане Франции.

Политик подчеркнул, что с каждым шагом действующего лидера Франция оказывается в усугубляющейся ситуации. По его мнению, в стране нет бюджета и она парализована в экономическом плане.

