На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французы стали выводить деньги из страны на фоне политического кризиса

FT: богатые французы выводят деньги в Люксембург из-за политического кризиса
true
true
true
close
Shutterstock

Во Франции бизнесмены и богатые граждане стали массово выводить деньги за рубеж на фоне политического кризиса в стране. Об этом пишет Financial Times (FT).

Основатель парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийом Луккини заявил, что большинство активов, которыми управляет их компания, больше не находятся во Франции.

Налоговый юрист Оливье Румелиана добавил, что большие денежные потоки уходят в Люксембург и Швейцарию.

«Брокерам почти не нужно проводить маркетинговую работу, чтобы привлечь клиентов», — объяснил он.

До этого бывший французский премьер-министр Доминик де Вильпен заявил, что политика президента Франции Эммануэля Макрона «обанкротилась» и страна движется к кризису режима. По его словам, для вывода страны из кризиса необходимо изменить политику. Он отметил, что этого хотят и граждане Франции.

Политик подчеркнул, что с каждым шагом действующего лидера Франция оказывается в усугубляющейся ситуации. По его мнению, в стране нет бюджета и она парализована в экономическом плане.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Макрон уйдет в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами