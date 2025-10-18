На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Венесуэлу

Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Санкции Вашингтона привели к тому, что Москва стала основным поставщиком нафты (сырая нефть — продукт нефтепереработки, получаемый при перегонке нефти. — прим. ред.) для Венесуэлы, полностью вытеснив с этого рынка США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Kpler.

Как отмечает РИА, Венесуэла добывает тяжелую нефть. Ее невозможно перекачивать по трубам без предварительного разжижения, именно для этого и необходима нафта. США долгое время были практически эксклюзивным поставщиком сырой нефти в страну, избавляясь от излишков светлых нефтепродуктов на своих НПЗ.

Учитывая торговую политику США и введенные санкции, Каракас пытался закупать нафту у Китая и Ирана, но в итоге остановился на России.

По данным аналитиков, среднесуточные поставки американской нафты в Венесуэлу в 2024 году составили 57,6 тысячи баррелей в сутки, при этом совокупный годовой экспорт из России может достигать 2,5–2,8 миллиона тонн.

В начале октября сообщалось, что Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нафты. С февраля 2022 года Тайвань импортировал 6,8 млн тонн российской нафты на сумму 4,9 млрд долларов, что составляет 20% от общего объема российского экспорта этого нефтепродукта

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.

