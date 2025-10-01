На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тайвань стал крупнейшим в мире импортером одного российского нефтепродукта

The Guardian: Тайвань стал крупнейшим импортером нефтепродукта из РФ – нафты
true
true
true
close
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нафты – нефтепродукта, который нужен для производства полупроводников. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нафты — нефтепродукта, используемого для производства химикатов, необходимых для полупроводниковой промышленности, несмотря на то что он присоединился к другим санкциям против России и считает себя союзником Украины», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Guardian, в первой половине 2025 года остров импортировал нефтепродукты на сумму $1,3 млрд, несмотря на санкционную политику против России.

С февраля 2022 года Тайвань импортировал 6,8 млн тонн российской нафты на сумму 4,9 млрд долларов, что составляет 20% от общего объема российского экспорта этого нефтепродукта, сообщает газета.

При этом США давят на потребителей российской нефти. 27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр. При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства, они составляют около 30% экспорта Индии в США.

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.

Санкции против России
