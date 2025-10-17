В Британии заявили, что Европа стала небезопасной для инвесторов

Financial Times: Евросоюз больше небезопасен для инвестиций

Страны Евросоюза перестали быть безопасными для инвестиций. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Отмечается, что европейские государства развернули кампанию по национализации крупных промышленных предприятий с участием китайского капитала для защиты от потенциальных санкций со стороны США.

В материале утверждается, что эти действия создают угрозу для безопасности иностранных инвестиций в ЕС.

Первой страной, начавшей экспроприацию стратегически важного предприятия, указывает газета, стали Нидерланды. Там национализировали крупного производителя полупроводников, являющегося дочерней структурой китайского технологического гиганта Wingtech.

Аналитики подтверждают, что многие инвесторы осознали риски финансирования проектов, которые имеют доступ к конфиденциальным данным или специализированным цепочкам поставок. Предприниматели знают, что их предприятия могут быть национализированы в любой момент без компенсации.

В конце сентября сообщалось, что ЕС намерен ограничить деятельность особых экономических зон в России.

