На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила, как правильно инвестировать в иностранную валюту

Финансист Волкова: покупать иностранную валюту стоит системно и регулярно
true
true
true
close
Depositphotos

Вопросы о том, пора ли покупать доллар, появляются регулярно и нередко сопровождаются паникой, но подход к валюте должен быть рациональным, а не эмоциональным. Об этом в интервью РИАМО заявила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«Первое правило, которым стоит руководствоваться, если вы хотите приобретать валюту: делать это системно и регулярно. Для кого-то это может быть еженедельное действие, для кого-то — ежемесячное или раз в полгода. <...> Такой подход позволяет нивелировать колебания курса», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что покупка валюты — это вовсе не попытка сыграть на курсовых скачках, а защита покупательской способности.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников до этого говорил, что до конца 2025 года не стоит ожидать скачка курса доллара до 100 рублей, он не поднимется выше отметки в 92 рубля.

При этом он отметил, что в ближайшее время российская валюта будет слабеть, но достаточно плавно.

Ранее стало известно, как решение по ключевой ставке отразится на курсе рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами