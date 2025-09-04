Эксперт объяснила, как правильно инвестировать в иностранную валюту

Вопросы о том, пора ли покупать доллар, появляются регулярно и нередко сопровождаются паникой, но подход к валюте должен быть рациональным, а не эмоциональным. Об этом в интервью РИАМО заявила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«Первое правило, которым стоит руководствоваться, если вы хотите приобретать валюту: делать это системно и регулярно. Для кого-то это может быть еженедельное действие, для кого-то — ежемесячное или раз в полгода. <...> Такой подход позволяет нивелировать колебания курса», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что покупка валюты — это вовсе не попытка сыграть на курсовых скачках, а защита покупательской способности.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников до этого говорил, что до конца 2025 года не стоит ожидать скачка курса доллара до 100 рублей, он не поднимется выше отметки в 92 рубля.

При этом он отметил, что в ближайшее время российская валюта будет слабеть, но достаточно плавно.

