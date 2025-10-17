Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу РФ по делу ЮКОСа

Верховный суд (ВС) Нидерландов отклонил кассационную жалобу России по делу ЮКОСа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Верховный суд отклоняет кассационную жалобу Российской Федерации и возлагает на нее обязанность оплатить судебные издержки в размере €16,4 тыс.», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что генеральный прокурор Нидерландов рекомендовал Верховному суду страны отклонить кассационную жалобу России по делу ЮКОСа.

В 2014 году арбитраж в Гааге присудил трем компаниям компенсацию около $50 млрд, посчитав, что РФ преднамеренно обанкротила ЮКОС. Акционеры пытались взыскать эти средства в судах Великобритании, США и Нидерландов. С учетом пени сумма достигла $57 млрд.

В мае 2020 года Россия подала в Верховный суд Нидерландов жалобу, требуя отменить решение о выплате $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В ноябре 2021 года Верховный суд отменил это решение и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

Ранее юрист объяснил, чем грозит решение суда в Амстердаме в пользу акционеров ЮКОСа.