На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу РФ по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу РФ по делу ЮКОСа
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Верховный суд (ВС) Нидерландов отклонил кассационную жалобу России по делу ЮКОСа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Верховный суд отклоняет кассационную жалобу Российской Федерации и возлагает на нее обязанность оплатить судебные издержки в размере €16,4 тыс.», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что генеральный прокурор Нидерландов рекомендовал Верховному суду страны отклонить кассационную жалобу России по делу ЮКОСа.

В 2014 году арбитраж в Гааге присудил трем компаниям компенсацию около $50 млрд, посчитав, что РФ преднамеренно обанкротила ЮКОС. Акционеры пытались взыскать эти средства в судах Великобритании, США и Нидерландов. С учетом пени сумма достигла $57 млрд.

В мае 2020 года Россия подала в Верховный суд Нидерландов жалобу, требуя отменить решение о выплате $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В ноябре 2021 года Верховный суд отменил это решение и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

Ранее юрист объяснил, чем грозит решение суда в Амстердаме в пользу акционеров ЮКОСа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами