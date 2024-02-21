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Юрист объяснил, чем грозит решение суда в Амстердаме в пользу акционеров ЮКОСа

Адвокат Краснов: решение суда Амстердама угрожает активам России за рубежом

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд Амстердама отклонил апелляцию России, оставив в силе решение о присуждении экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд. Это несет определенные риски для страны, считает заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов. В беседе с Tsargrad.tv он пояснил, что могут пострадать активы России за рубежом.

В Верховный суд Нидерландов представители России из-за того, что на практике многие страны отказываются признавать решение третейского суда, а трибунал в Гааге заседал именно под эгидой палаты третейского суда, пояснил юрист. Однако сам прокурор предложил отклонить это обращение.

«Если суд примет решение, что они готовы рассмотреть жалобу, то акционеры приступят к взысканию по всему миру», — пояснил Краснов.

Россия наверняка откажется признавать это решение, так как поправки к Конституции определяют верховенство русского права над международным. Однако определенные активы страны за рубежом могут пострадать, считает адвокат.

«Грубо говоря, на выставку в Ле-Бурже прилетели наши самолеты — они выносят во Франции решение об аресте и взыскании в свою пользу. Поступила, например, принадлежащая России коллекция ценностей, картин на какую-то из выставок в Лондоне — накладывают арест, взыскивают», — пояснил он на примерах.

Напомним, компенсацию в $50 млрд арбитраж в Гааге присудил трем компаниям в 2014 году, с учетом пени сумма достигла $57 млрд. Акционеры уже пытались взыскать эти средства в судах Великобритании, США и Нидерландов. В 2020 году Россия подала в Верховный суд Нидерландов жалобу, требуя отменить решение, а в ноябре 2021 года Верховный суд вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

В Нидерландах ранее заявили, что у России еще есть возможности для апелляции по делу ЮКОСа.

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