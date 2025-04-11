Верховный суд Нидерландов призвали отклонить жалобу РФ по делу ЮКОСа

Генеральный прокурор Нидерландов рекомендовал Верховному суду (ВС) страны отклонить кассационную жалобу России по делу ЮКОСа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консультативное заключение генпрокурора.

«Это означает, что арбитражные решения, требующие выплаты бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов США, могут остаться в силе», — говорится в документе.

Заключение генпрокурора носит рекомендательный характер и необязательно к исполнению. Заседание ВС Нидерландов, в ходе которого будет вынесено решение по жалобе РФ, запланировано на 17 октября 2025 года.

В 2014 году арбитраж в Гааге присудил трем компаниям компенсацию около $50 млрд, посчитав, что РФ преднамеренно обанкротила ЮКОС. Акционеры пытались взыскать эти средства в судах Великобритании, США и Нидерландов. С учетом пени сумма достигла $57 млрд.

В мае 2020 года Россия подала в Верховный суд Нидерландов жалобу, требуя отменить решение о выплате $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В ноябре 2021 года Верховный суд отменил это решение и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

Ранее юрист объяснил, чем грозит решение суда в Амстердаме в пользу акционеров ЮКОСа.