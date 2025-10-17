На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Популярный бренд нижнего белья зарегистрировал в России товарный знак

Компания Victoria's Secret зарегистрировала в России товарный знак
Shutterstock/FOTODOM

Американская компания нижнего белья Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., которая приостановила работу на российском рынке весной 2022 года, 16 октября зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Victoria's Secret». Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно информации, исключительные права на него будут закреплены за организацией до марта 2035 года. Компания сможет использовать бренд для выпуска женского белья, носков, платьев, купальников, косметики и парфюмерии.

Накануне сообщалось, что американская сеть магазинов 7-Eleven может начать работу в России в 2026 году. По информации SHOT, сеть магазинов зарегистрировала восемь товарных знаков в России, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски.

1 октября Telegram-канал Baza сообщал, что американская сеть Starbucks, покинувшая российский рынок, зарегистрировала новый товарный знак премиального сегмента We Proudly Serve.=

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.

