Силуанов прокомментировал динамику роста мировой экономики

Силуанов: прогнозы роста мировой экономики снизились из-за геополитики
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Прогнозы роста мировой экономики снизились из-за обострения геополитической обстановки и тарифных войн. Об этом говорится в заявлении министра финансов РФ Антон Силуанова в связи с пленарным заседанием Международного валютно-финансового комитета при Международном валютном фонде (МВФ).

По последним оценкам МВФ, рост мирового ВВП будет удерживаться на уровне около 3%, при этом средний темп прироста мирового ВВП в первые 20 лет XX века составлял 3,8%.

«Сегодня нагрузка на государственные финансы большинства стран остается чрезмерно высокой, причем большинство экономик все еще не сформулировали стратегии бюджетной консолидации, что приводит к увеличению бюджетных рисков по всему миру», — подчеркнул он.

Как отметил Силуанов, из-за геополитической борьбы страны проводят несбалансированную финансовую политику, что приводит к росту госдолга стран. Еще одним фактором ухудшения состояния мировой экономики он назвал активное возвращение к установлению заградительных пошлин в классическом варианте и в виде экологических критериев и других требований, усложняющих ввоз товаров.

«Текущие протекционистские настроения характеризуются «эффектом домино». Действия крупных экономик вынуждают другие страны принимать ответные или защитные меры, что создает спираль протекционизма», — высказался Силуанов.

Российский министр отметил, что использование санкций и заградительных пошлин вредит самим прибегающим к ним странам, примером чего он назвал снижение темпа роста экономики ЕС до 1%.

До этого МВФ посоветовал Европе отрегулировать траты на оборону ради устойчивости госдолга.

Ранее МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,6%.

