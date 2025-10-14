МВФ понизил прогноз роста российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 году — до 0,6%, оценка на 2026 год осталась без изменений — 1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад организации.

В публикации отмечается, что прогноз на 2025 год был снижен на 0,3 процентных пункта по сравнению с оценками МВФ, озвученными в июле.

По данным фонда, инфляция в РФ в 2024 году составила 8,4%, в 2025 году она достигнет 9%, а в 2026 году снизится до 5,2%.

Также значительное снижение темпов роста до 1,8% в экономике ожидается в государствах Европы с формирующимся рынком и в развивающихся странах.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета в России в ближайшие три года ожидается на безопасном уровне, в 2026 году ВВП составит 1,6% с перспективой дальнейшего снижения, при этом государственный долг не превысит 20% от ВВП.

Ранее Россия вошла в пятерку экономических лидеров мира.