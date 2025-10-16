На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новак оценил роль РФ на мировом рынке энергоресурсов

Новак: Россия обеспечивает 17% мирового рынка энергоресурсов
Россия является мировым лидером и поставляет около 17% мирового рынка энергоресурсов. Об этом на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Это и нефть, нефтепродукты, и газ, газ природный трубопроводный, <...> это и уголь, который востребован несмотря на все, казалось бы пессимистические ноты», — сказал он.

До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 15 млрд кубометров.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году.

В сентябре ирландский журналист Брайан Макдональд написал, что под лозунгами об отказе от российского газа Европейский союз обновляет максимум по закупкам СПГ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа.

