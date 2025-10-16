На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят повысить налоговый вычет для семей до 1 млн рублей

Shutterstock

Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается увеличить налоговый вычет для семей по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тыс. рублей (для обоих родителей). Об этом сообщает «Парламентская газета».

Данная программа представляет собой добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства, которое софинансирует накопления в течение 10 лет на сумму до 36 тыс. рублей в ежегодно. От уплаты НДФЛ на данный момент освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. рублей в год.

«Получить единый налоговый вычет до 500 тысяч рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей до 18 лет или 24 лет, если учатся очно», — сообщается в официальном Telegram-канале Минфина.

В ведомстве подчеркнули, что в этом случае сумма вычета для семьи может составить 1 млн рублей. Поправки могут вступить в силу 1 сентября 2026 года.

9 октября сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» подготовили законопроект о введении налогового вычета на ветеринарные услуги. Проект направлен на отзыв в правительство.

Ранее на «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет.

