В России предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» подготовили законопроект о введении налогового вычета на ветеринарные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

На данный момент проект направлен на отзыв в правительство.

Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. Авторы инициативы предложили включить в перечень оснований для получения социального вычета затраты на услуги по ветеринарной помощи, а также покупку ветеринарных лекарственных препаратов. Проект предполагает, что вычет смогут получить владельцы зарегистрированных питомцев.

Депутаты предполагают, что мера позволит снизить финансовую нагрузку на владельцев домашних животных и стимулировать регулярный уход за питомцами.

В случае принятия закон вступит в силу в 2027 году.

До этого представители партии «Новые люди» заявили, что в России необходимо ввести цифровые ветеринарные паспорта для животных, оформить которые граждане должны иметь возможность через портал «Госуслуги». По их мнению, это позволит значительно облегчить процедуру оформления документов, которые необходимо предоставить в бумажном виде для поездок с питомцами.

