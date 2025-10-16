На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские регионы получат новые полномочия в налоговой сфере

В РФ хотят ввести налоговый вычет предприятий при покупке жилья для сотрудников
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину совместно с Минстроем и Минпромторгом проработать вопрос о наделении регионов правом давать дополнительные налоговые вычеты на приобретение жилья сотрудникам промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Помимо этого министерствам поручено в срок до 15 ноября представить предложения о возможности компенсации расходов промышленных предприятий по субсидированию процентной ставки по ипотеке своим работникам или расходов по строительству жилья для них.

Накануне аналитик Елена Киселева допустила снижение ставки по семейной ипотеке в России до 4%. Она уточнила, что снижение ставки по семейной ипотеке до 4% распространяется на небольшую группу заемщиков. При этом остаются серьезные барьеры для улучшения жилищных условий: значительный первоначальный взнос (сейчас — от 20%).

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что «ипотека по профессиям» — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы откладывать на первый взнос по ипотеке.

