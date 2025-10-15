На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России допустили снижение ставки по семейной ипотеке до 4%

Аналитик Киселева: в России вполне могут снизить ставку по семейной ипотеке до 4%
В России вполне могут принять решение о снижении ставки по семейной ипотеке до 4% для многодетных семей, сказала «Газете.Ru» аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Она сказала, что в этом случае ежемесячный платеж по кредиту упадет на 20–25%.

Так она прокомментировала заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Решение о снижении ставки по семейной ипотеке для многодетных семей до 4% вполне могут принять, поскольку одновременно планируется поднять ставку для семей с одним ребенком с нынешних 6% до 10–12%. Сейчас основными заемщиками по таким программам являются именно семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет. На их долю приходится до 40% выдач кредитов, тогда как на семьи с тремя и более детьми — менее 1%. В результате расходы федерального бюджета при планируемом изменении ставок по льготной семейной ипотеке и новых условиях по семейной ипотеке не вырастут, а наоборот, могут снизиться», — отметила Киселева.

Она уточнила, что снижение ставки по семейной ипотеке до 4% распространяется на небольшую группу заемщиков. При этом остаются серьезные барьеры для улучшения жилищных условий: значительный первоначальный взнос (сейчас — от 20%), посетовала Киселева. Она добавила, что рост цен на жилье, который может нивелировать эффект от снижения ставки за счет увеличения стоимости жилого объекта, а также низкие доходы многодетных семей (20% из них до сих пор относятся к малообеспеченным) тоже влияют на доступность жилищных кредитов.

По словам Киселевой, ежемесячный платеж по ипотеке зависит не только от ставки, но и от других параметров кредита: стоимость недвижимости, фактический размер первоначального взноса, срок кредита.

«При снижении ставки с 6 до 4% можно ожидать, что в среднем ежемесячный платеж сократится на 20–25%. Для более детальных оценок можно использовать ипотечный калькулятор на сайте любого банка», — рекомендовала аналитик.

В Госдуме обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка, сообщил Аксаков в конце сентября.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы откладывать на первый взнос по ипотеке.

