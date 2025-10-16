На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали порог зарплатной бедности

Superjob: доход ниже 48 тысяч рублей россияне считают бедностью
close
Depositphotos

Доход ниже 48 тысяч рублей россияне считают порогом бедности. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob, с которыми ознакомился РБК.

Согласно результатам опроса, богатыми россияне считают тех, кто получает от 930 тысяч рублей и больше. Для ощущения счастья россиянам необходим доход от 257 тысяч рублей.

За последний год уровень дохода вырос более чем на 11% — с 43 тысяч до 48 тысяч рублей. В 2015 году этот показатель равнялся 15 тысяч рублей.

В опросе портала участвовали 1600 совершеннолетних граждан РФ из 394 населенных пунктов. Исследование проводилось с 10 по 14 октября 2025 года.

15 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные по итогам июля 2025 года, согласно которым Чукотский автономный округ и Москва лидируют по уровню средних зарплат в России, а самые низкие показатели зафиксированы в республиках Северного Кавказа.

В октябре сообщалось, что средняя зарплата в России впервые превысила 200 тысяч рублей сразу в трех отраслях экономики — финансах и страховании, производстве табачных изделий и добыче нефти и газа.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами