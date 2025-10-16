Россияне назвали порог зарплатной бедности

Доход ниже 48 тысяч рублей россияне считают порогом бедности. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob, с которыми ознакомился РБК.

Согласно результатам опроса, богатыми россияне считают тех, кто получает от 930 тысяч рублей и больше. Для ощущения счастья россиянам необходим доход от 257 тысяч рублей.

За последний год уровень дохода вырос более чем на 11% — с 43 тысяч до 48 тысяч рублей. В 2015 году этот показатель равнялся 15 тысяч рублей.

В опросе портала участвовали 1600 совершеннолетних граждан РФ из 394 населенных пунктов. Исследование проводилось с 10 по 14 октября 2025 года.

15 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные по итогам июля 2025 года, согласно которым Чукотский автономный округ и Москва лидируют по уровню средних зарплат в России, а самые низкие показатели зафиксированы в республиках Северного Кавказа.

В октябре сообщалось, что средняя зарплата в России впервые превысила 200 тысяч рублей сразу в трех отраслях экономики — финансах и страховании, производстве табачных изделий и добыче нефти и газа.

Новость дополняется.