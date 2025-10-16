В Госдуме напомнили пенсионерам о дополнительной выплате

В Думе заявили, что заботящиеся об иждивенцах пенсионеры имеют право на доплату

Пенсионеры, заботящиеся о нетрудоспособных родственниках, могут рассчитывать на дополнительную выплату к страховой пенсии, сообщил RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Он рассказал, что для получения такой выплаты нужно обратиться в отделение Социального фонда РФ с заявлением и документами, подтверждающими наличие нетрудоспособных детей, внуков, супругов или родителей.

«Размер доплаты зависит от количества иждивенцев и не может быть установлен более чем за трех человек. В 2025 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8907 рублей 70 копеек», — отметил депутат.

Он добавил, что за одного человека на иждивении предусмотрена ежемесячная выплата примерно 2969 руб., за двух человек — примерно 5939 руб., а за трех — около 8907 руб. Эти суммы действуют без учета дополнительных коэффициентов, которые установлены для некоторых категорий пенсионеров и в некоторых регионах.

До этого сообщалось, что в ноябре пенсии повысят пожилым людям, которым в октябре исполнилось 80 лет. Кроме того, со следующего месяца в полном размере и с учетом всех индексаций, которые были приняты за время работы, пенсию получат граждане, уволившиеся в октябре.

Ранее в Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца года.