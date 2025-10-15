На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца года

Депутат Госдумы Говырин: некоторым пенсионерам увеличат пенсию до конца года
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Российских пенсионеров до конца 2025 года ждет ряд изменений в выплатах, включая перерасчет при смене статуса и индексацию для уволившихся работающих пенсионеров. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Государственной думы от «Единой России» Алексей Говырин.

По словам парламентария, с октября на 7,6% повысились военные и силовые пенсии вслед за ростом денежного довольствия действующих сотрудников силовых ведомств. Перерасчет был выполнен автоматически.

Говырин уточнил, что до конца года выплаты вырастут и у тех, чей пенсионный статус изменится. Например, при достижении 80 лет фиксированная часть страховой пенсии удваивается, а при установлении инвалидности назначается соответствующий вид пенсии и надбавка по уходу для первой группы.

Работающие пенсионеры смогут получить индексацию после прекращения трудовой деятельности, что позволит им начать получать повышенную выплату с учетом всех пропущенных индексаций. Также сохранится механизм социальной доплаты для пенсионеров, чей общий доход ниже регионального прожиточного минимума.

В декабре пенсионерам, у которых дата выплат приходится на первые числа января, традиционно перечислят деньги досрочно. Как отметил Говырин, новых решений о внеплановом повышении пенсий пока не принималось, но уже утвержденные меры обеспечат рост доходов большинства получателей пенсий.

Ранее сообщалось, что в ноябре изменится график выплат детских и пенсионных пособий.

