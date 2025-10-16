В России хотят ограничить возможность транзацкий для борьбы с дропперами

В России в рамках борьбы с дропперами (люди, обналичивающие средства мошенников) могут запретить платежным агентам проводить транзакции без полной идентификации клиента. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данное предложение уже поддержали в правительстве РФ.

По словам директора по аналитике Инго Банка Василия Кутьина, в случае вступления закона в силу банковские платежные агенты не смогут оказывать клиентам целый ряд услуг. Например, совершать наличные денежные переводы, выдавать банковские карты или открывать электронные кошельки. Также посредники не будут принимать наличные платежи от клиентов в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров, работ и услуг свыше 15 тысяч рублей.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов утверждает, что законопроект может удлинить процесс проведения платежей. Банковские агенты не смогут проводить операции без полной идентификации клиента, появится дополнительный этап в данном процессе. Клиенту придется авторизовываться в банке или Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждать свою личность.

13 октября глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что с декабря текущего года в России могут заработать лимиты на число карт для одного человека. Ограничение должно помочь банкам быстрее выявлять подозрительные транзакции и упростить контроль.

Ранее в Госдуме объяснили, как мошенники перехватывают данные банковских карт.