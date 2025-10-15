На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве средняя зарплата вырастет почти до 200 тысяч рублей

В Москве в 2026 году ожидают рост средней зарплаты почти до 200 тысяч рублей
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве в следующем году достигнет почти 200 тысяч рублей. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего [составит] 196 647 рублей. 108,0% к предыдущем году», — говорится в документе.

При этом власти ожидают, что в 2027-м зарплата в столице увеличится до 213 362 рублей, а в 2028 году — до 231 497 рублей.

15 октября Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная заработная плата по полному кругу организаций в стране по итогам июля составила 99 305 руб. Максимальный размер оплаты труда зафиксирован в Чукотском АО — 211 тыс. руб. Второе место заняла Москва с показателем 178 тыс. руб., третье — Ямало-Ненецкий АО (173 тыс. руб.). Замыкает топ-4 регионов с самыми высокими зарплатами Магаданская область (172 тыс. руб.).

Ранее Мишустин рассказал о росте реальной зарплаты в России.

