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Экономист оценил темпы отзыва лицензий у банков в России

Экономист Лобода назвал оптимальным для России 100 действующих банков

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Отзыв лицензий сразу у двух банков за неделю нельзя воспринимать как ужесточение политики ЦБ России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он назвал оптимальным количеством действующих банков в стране 100 кредитных организаций, то есть втрое меньше, чем сейчас.

«Произошедшее нельзя рассматривать как изменение политики ЦБ РФ в отношении кредитных организаций в сторону ужесточения. Просто если через какой-либо банк совершались подозрительные операции, ЦБ принимает меры самостоятельно, проводит проверку, или обращается в правоохранительные органы когда это необходимо. Беспокоиться о том, что ЦБ может отобрать лицензию, добросовестным банкам, даже если они небольшие по размеру активов, совсем не нужно», — отметил экономист.

По его словам, история с петербургским банком «Гефест» (лицензия отозвана 28 февраля) — исключительный случай. Банк, в том числе, кроме отмывания преступных доходов, мог еще принимать какое-то участие в финансировании терроризма, уточнил Лобода.

«Что касается КИВИ банка (лицензия отозвана 21 февраля), там уже давно были вопросы со стороны ЦБ именно из-за непрозрачности ряда операций. Говорили, что он имел какое-то отношение к рынку криптовалют. Но это совсем не значит, что банк был замешан в каких-то операциях, из-за которых он мог подпасть под уголовную статью. Просто были предписания ЦБ, которые банк не выполнял. Так что там история была длинной и довольно предсказуемой», — сказал Лобода.

В России сейчас действуют 324 коммерческих банка. По словам Лободы, «это очень много».

«На фоне очередного витка геоэкономического обострения россиянам было бы разумнее выбирать самые крупные государственные и частные банки», — посоветовал экономист.

До этого «Газета.Ru» рассказала о последствиях отзыва лицензии у КИВИ банка.

Ранее кандидат экономических наук Денис Перепелица дал совет владельцам киви-кошельков.

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