Стало известно, сколько будет стоить доллар к зиме

Экономист Щербаченко: доллар будет стоить 79-81 рубль к зиме
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

К концу года доллар будет стоить 79-81 рубль при сохранении текущих условий, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Прогноз на конец года — доллар по 79-81 рубль при сохранении текущей ситуации. Если произойдут значительные изменения в одном из факторов внешних или внутренних, то курс доллара может составить 86-88 рублей. Ключевая ставка ЦБ остается высокой, что делает рублевые вклады выгодными. Это удерживает капиталы внутри страны и снижает спрос населения на доллары, а также приводит к снижению спроса со стороны импортеров. Необходимо отметить, что из-за текущей высокой рублевой ставки выгоднее продавать валютную выручку, чем кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов», — отметил Щербаченко.

По его словам, медленное снижение ключевой ставки или даже пауза в октябре поддерживают привлекательность рублевых активов. Экономист добавил, что на уровень курса доллара влияют следующие факторы: уровень ВВП и инфляции, торговый баланс, а также геополитическая ситуация и санкции.

С начала года доллар подешевел к рублю примерно на 30% и с 13 октября стоит чуть более 79 рублей. Подробнее о том, что будет с долларом дальше — в нашем материале.

Ранее россиянам назвали выгодное время для покупки валюты.

