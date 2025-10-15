Торгово-промышленная палата оценила, на сколько ЦБ может снизить ключевую ставку

ЦБ на заседании 24 октября скорее всего снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Можно ожидать снижения ключевой на 1 п.п. – до 16,0%. ЦБ уже «резал» ставку на 1 п.п. и озвучил прогноз, что дальнейшие шаги зависят от устойчивости замедления инфляции — она устойчиво замедляется. В то же время предпринимательское сообщество считает, что в текущих условиях оптимальным будет снижение ключевой ставки сразу до 15% и постепенное снижение к концу 2025 года до 12%. При таком уровне бизнес сможет не просто обслуживать кредиты, а реально инвестировать в долгосрочные проекты, модернизацию производств и в их расширение», — отметил Катырин.

По его словам, если ЦБ 24 октября снизит ключевую ставку, корпоративные депозиты опустятся примерно на 0,5–0,8 п.п. Цикл дорогих денег закончится, как видится, не раньше, чем в 2027 году, но при оптимистичных сценариях это произойдет раньше, подчеркнул глава ТПП.

По мнению Катырина, краткосрочного давления на рубль решение ЦБ не создаст — финансовый рынок уже закладывает умеренное смягчение, если не сейчас, то позже. В ближайшие две недели курс доллара, вероятно, будет в диапазоне 80-84 рублей, евро — 93-98 рублей, юаня — 11,2-11,6 рубля. Эффект от решения по ставке транслируется в курс почти сразу, уверен Катырин.

Он заключил, что разовое снижение ставки само по себе не приведет к заметным изменениям цен. Влияние проявляется только при планомерном цикле смягчения, когда удешевление кредитов становится устойчивым и стимулирует спрос, пояснил президент.

Ранее арбитражный управляющий Ольга Епифанова допустила, что ЦБ сохранит ключевую ставку в 17% на заседании 24 октября.