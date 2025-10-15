В России назвали новый уровень ключевой ставки

ЦБ на заседании 24 октября, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» арбитражный управляющий Минюста РФ, председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-сенатор Ольга Епифанова.

«ЦБ на заседании 24 октября может пойти на незначительное снижение до 16%, но, думаю, что, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 17%. Правда, к концу года закономерно ожидается попытка ее плавного снижения до 15%. Регулятор старается найти оптимальный баланс между удержанием инфляции под контролем и поддержкой экономической активности. Осторожный подход ЦБ и текущие экономические условия подчеркивают важность взвешенных мер в макроэкономической политике», — отметила Епифанова.

По ее словам, после осеннего заявления ЦБ будет постепенное снижение ставок по банковским вкладам, что станет заметно уже скоро: доходность краткосрочных депозитов может сократиться до 14–15%, а годовых — до 11–13%. Епифанова подчеркнула, что эпоха высокодоходных депозитов подходит к концу, поэтому клиентам банков предпочтительнее фиксировать выгодные условия на долгосрочных вкладах, а часть средств держать на вкладах с возможностью быстрого доступа, чтобы сохранять финансовую гибкость. Главное — не торопиться с резкими решениями и сохранять диверсификацию в сбережениях в условиях меняющейся экономической среды, рекомендовала экс-сенатор.

Она добавила, что снижение ставок по потребительским кредитам и ипотеке произойдет с задержкой в пару недель — к началу ноября возможно уменьшение на 0,2–0,5 процентных пункта, однако высокие ставки, скорее всего, сохранятся до второй половины следующего года. Заемщикам стоит внимательно оценивать предложения банков, искать возможности рефинансирования через надежные учреждения, уверена Епифанова. Валютный курс рубля в ближайшем времени останется относительно устойчивым, заключила экс-сенатор. Она отметила, что денежно-кредитная политика должна быть прозрачной и осторожной, и именно такой подход сейчас демонстрирует ЦБ, учитывая долгосрочные цели по обеспечению экономической стабильности.

