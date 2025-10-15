В КНР заявили о планах поддержать авиакомпании при запрете США летать над РФ

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что внешнеполитическое ведомство выражает солидарность с протестом национальных авиакомпаний в ответ на предложение Минтранса США запретить их самолетам пересекать воздушное пространство России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем китайские компании в защите их законных прав и интересов», — сказал Линь Цзянь на брифинге.

По словам дипломата, подобные ограничения со стороны США наносят ущерб сотрудничеству обеих стран и подрывают собственные интересы США. Он также обратил внимание на массовое противодействие этому со стороны американской общественности.

10 октября агентство Reuters сообщало со ссылкой на постановление министерства транспорта США, что администрация президента Дональда Трампа хочет запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией, когда рейсы начинают или завершают маршрут в Соединенных Штатах. Согласно публикации, американские авиаперевозчики критикуют, что китайские авиакомпании, в отличие от них, до сих пор могут летать над Россией. Они считают, что теряют возможность для конкуренции с иностранными компаниями, которые имеют возможность летать через воздушное пространство РФ.

Ранее на Аляске начали отменять авиарейсы из-за вулканического пепла из России.