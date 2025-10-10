На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предложили запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией

Reuters: США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через РФ
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хочет запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией, когда рейсы начинают или завершают маршрут в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление американского министерства транспорта.

В публикации отмечается, что авиаперевозчики США критикуют то, что китайские авиакомпании до сих пор могут летать над Россией, в отличие от американских. Они считают, что теряют возможность для конкуренции с иностранными компаниями, которые имеют возможность летать через воздушное пространство РФ.

Минтранспорта США в своем постановлении заявило, что данный дисбаланс стал существенным фактором конкуренции. В ведомстве добавили, что запрет для китайских авиакомпаний «может выровнять конкурентное неравенство между перевозчиками США и КНР».

В феврале 2023 года бывший председатель комитета по иностранным делам cената конгресса США Роберт Менендес и старший республиканец комитета Джеймс Риш призвали администрацию экс-президента Джо Байдена запретить китайским авиакомпаниям и другим неамериканским перевозчикам летать над территорией России.

Ранее на Аляске начали отменять авиарейсы из-за вулканического пепла из России.

