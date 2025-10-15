Президент Сербии высказался о санкциях США против NIS

Подпавшая под санкции США сербская компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») фактически оказалась и под рестрикциями Европейского союза (ЕС). Об этом заявил президент республики Александар Вучич, передает ТАСС.

«Сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией. NIS находится под американскими санкциями и де-факто также под европейскими санкциями. Я надеюсь на поддержку и помощь ЕС», — сказал он.

Санкции США против NIS, которая входит в «Газпром нефть», вступили в силу 8 октября.

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После чего президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее в Сербии заявили о готовности выкупить компанию NIS.