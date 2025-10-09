На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вучич отказался от участия в Российской энергетической неделе

Вучич не сможет посетить Российскую энергонеделю из-за визита фон дер Ляйен
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич отказался от участия в Международном форуме «Российская энергетическая неделя - 2025» в Москве из-за запланированного на те же даты визита в Белград председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом глава государства сообщил в обращении к нации, передает ТАСС.

«Я получил приглашение поехать на энергетический саммит в Москву, но в эти даты сюда приезжает Урсула фон дер Ляйен», — пояснил Вучич.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве с 15 по 17 октября. Основные дискуссии состоятся в ЦВЗ «Манеж», а в «Гостином дворе» будет организована выставка технологий и оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Центральной темой предстоящего форума заявлена «Создавая энергетику будущего вместе».

6 октября Александар Вучич заявил, что США отложат санкции против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) только в случае ее национализации. По его словам, у Белграда больше нет возможности добиться новой отсрочки американских рестрикций в отношении NIS.

Ранее Сербия перечислила почти полмиллиарда рублей на поддержку Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами