Вучич отказался от участия в Российской энергетической неделе

Президент Сербии Александр Вучич отказался от участия в Международном форуме «Российская энергетическая неделя - 2025» в Москве из-за запланированного на те же даты визита в Белград председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом глава государства сообщил в обращении к нации, передает ТАСС.

«Я получил приглашение поехать на энергетический саммит в Москву, но в эти даты сюда приезжает Урсула фон дер Ляйен», — пояснил Вучич.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве с 15 по 17 октября. Основные дискуссии состоятся в ЦВЗ «Манеж», а в «Гостином дворе» будет организована выставка технологий и оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Центральной темой предстоящего форума заявлена «Создавая энергетику будущего вместе».

6 октября Александар Вучич заявил, что США отложат санкции против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) только в случае ее национализации. По его словам, у Белграда больше нет возможности добиться новой отсрочки американских рестрикций в отношении NIS.

Ранее Сербия перечислила почти полмиллиарда рублей на поддержку Курской области.