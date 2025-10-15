На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие траты съедают до 20% семейного бюджета

Специалист Никитина: учет расходов поможет сэкономить до 20% бюджета
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут незаметно расходовать до 20% семейного бюджета на неизвестные траты. Об этом рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина, передает Pravda.Ru.

Она уточнила, что для фиксирования этих расходов стоит записывать все траты. По ее словам, так удастся оптимизировать их. Так, например, деньги могут незаметно уходить на ресторанные обеды, поэтому сэкономить на этой статье расходов можно, если готовить дома.

«Сэкономить на коммуналке, заменить счетчики. Автомобиль может быть большой категорией расходов, если нет реальной необходимости постоянно быть в разъездах. Отпуск тоже. Почему-то расхожее мнение, что если отпуск, это обязательно 300 тыс., а это не так. Ниже уровнем приобрести мобильный телефон, ноутбук», — пояснила Никитина.

При этом она призвала не отказываться от расходов, которые приносят положительные эмоции.

Независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева до этого говорила, что отсутствие личного финансового плана и склонность к импульсивным покупкам могут заставлять жить от зарплаты до зарплаты. По ее словам, финансовый план лучше составлять на год в письменном или электронном виде, отдельным блоком в нем стоит прописать основные ежемесячные расходы: на проезд, еду, коммунальные услуги, детские кружки и так далее. Стоит также указать возможные крупные траты.

Ранее россиянам объяснили причины роста цен на овощи, мясо и молочку.

