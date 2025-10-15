На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подорожал самый популярный вид рыбы

«Известия»: сельдь в РФ подорожала почти на 30%
Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Средняя стоимость сельди в России выросла почти на 30%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, за килограмм сельди в октябре 2025 года просят 375 рублей, что на 28% больше, чем в 2024 году. При этом оптовые цены на нее снижаются — атлантическая сельдь в Центральной России подешевела в оптовом сегменте на 14%, до 185 рублей за 1 килограмм.

«Розничная стоимость сельди и других видов рыб на полке увеличивается из-за роста издержек на логистику, хранение и переработку», — сообщил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Он добавил, что также растут расходы на топливо, электроэнергию и транспортировку, фонд оплаты труда. При этом маржинальность показатель рентабельности, который выражается в процентах и показывает, какую долю от выручки составляет прибыль (маржа) после вычета переменных затрат производства данного вида продукции снизилась на четверть за последние три года.

6 октября экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, что в России ожидается увеличение цен на овощи, мясо и птицу.

По его словам, в конце сентября особенно резко выросли цены на помидоры, что может привести к подорожанию томатной пасты и консервированных томатов на 4–5% до конца года. В прошлом месяце стоимость курицы увеличилась более чем на 1,5%, говядины — на 1,07% и свинины — на 0,84%. Яйца выросли в цене на 5% за месяц, молоко — на 0,5–1%.

Ранее россиянам на фоне роста цен на сахар посоветовали переходить на стевию.

