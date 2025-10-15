На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Требования справки о доходах могут признать незаконными

«Новые люди» предложили запретить требовать у россиян справки о доходах
true
true
true
close
Gevorg Simonyan/Shutterstock/FOTODOM

«Новые люди» предложили запретить требовать у россиян справки о доходах. Об этом пишет РИА Новости.

Предложение о запрете требований предъявить такие справки уже было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Его инициаторами стали депутаты Антон Ткачев и Сардана Авксентьева.

Депутаты считают, что госорганы должны перестать запрашивать у граждан справки о доходах и другие документы, которые они могут получить по каналам запущенной еще в 2009 году СМЭВ (системы межведомственного электронного взаимодействия).

В обосновании своего запроса «Новые люди» отметили, что сбор дополнительных справок затрудняет получение россиянами ряда социально значимых услуг, затягивая сам процесс их оказания.

До этого россиянам напомнили, что справки о доходах могут подтвердить потерянный стаж для пенсии. Коллеги также могут помочь подтвердить трудовой стаж, если документы о найме исчезли во время ЧП, и они не сохранились даже в архивах.

Ранее «Новые люди» подготовили законопроект о налоговом вычете на ветеринарные услуги.

