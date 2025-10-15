Российский регион хочет взять кредит на десятки миллиардов

РИА Новости: Ростовская область хочет взять кредит в 24,4 млрд рублей на 3 года

Правительство Ростовской области объявило о поиске банка-кредитора для получения займа в размере 24,4 млрд рублей. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на портале госзакупок, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно техническому заданию, кредитные средства планируется привлечь в формате возобновляемой кредитной линии сроком на три года — с 17 ноября 2025 года по 15 ноября 2028 года.

Полученные средства направят на финансирование дефицита областного бюджета и погашение существующих долговых обязательств региона.

В августе правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам, которые реализовали инфраструктурные проекты. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Речь идет о республике Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областях.

Ранее ЛДПР предложила списать долги по ЖКХ некоторым гражданам России.