ЦБ поддержал идею Альфа-Банка по созданию второй платежной системы в России

Альфа-Банк планирует создать альтернативную НСПК платежную систему. Об этом на пленарной сессии Финополиса-2025 заявил глава кредитной организации Владимир Верхошинский.

По его мнению, новая система будет способствовать развитию инноваций, снижению монополизма и повышению устойчивости финансовой системы страны.

«Идея в воздухе витает, и Банк России ее предварительно поддерживал: создать вторую платежную систему в стране, рыночную платежную систему. В США их три, в Узбекистане — четыре. Мы готовы выступить, позвать банки, небанки, бигтехи, Яндекс тот же, если с вашей стороны будет поддержка, такой разговор организовать и будет у нас к теоретическим разговорам практическое решение от этого Финополиса», — подчеркнул он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила готовность регулятора поддержать инициативу, если участники рынка договорятся между собой.

«Надо посмотреть альтернативу, потому что есть работающая платежная система, если в ней что-то не устраивает — с тарифной политикой, предсказуемостью, обсуждением тарифов — посмотреть, может быть, это с точки зрения общенациональной дешевле сделать эту систему более открытой, чтобы было больше доверия. Но если участники рынка готовы потратить средства, особенно банки, не на кредитование, а на создание альтернативы, почему нет?» — сказала она.

По словам Набиуллиной, важно создать условия для стимулирования конкуренции и сохранения баланса между лидерами рынка и остальными участниками. Она предложила учатникам обсудить правила создания национальной инфраструктуры, разработанные Банком России. Среди основных — непрерывность работы финансового рынка, защита от угроз, а также снижение транзакционных издержек в экономике.

«Я добавил бы критерий про глобальную конкурентоспособность, чтобы мы не замыкались в рамках нашего финтеха и не забывали о возможности экспорта технологий. А еще — анализ на предмет риска монополизации тарифов государством. Для бизнеса даже не столько важны сами тарифы, как их предсказуемость», — отметил Верхошинский.

Первый зампред правления Банка ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что российские финтех-компании и банки опережают многие страны по цифровому развитию, но сталкиваются с проблемами стандартизации и согласования решений.

Министр цифрового развития Максут Шадаев также подтвердил технологическое превосходство российских цифровых платформ. Однако он обозначил ключевую проблему: опасение утраты контроля над конфиденциальной информацией затрудняет сотрудничество с провайдерами услуг.