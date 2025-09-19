Стало известно, как санкции против карт «Мир» отразятся на россиянах

Россияне не заметят санкций против платежной системы «Мир», заявил «Газете.Ru» председатель комиссии по безопасности финансовых рынков совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

«Не думаю, что россияне как-то особенно расстроятся при включении платежной системы «Мир» в список санкционных ограничений 19-го пакета ЕС. Наши путешественники знают, что пользоваться нашей картой уверенно можно в ограниченном числе стран. Карту «Мир» принимают без ограничений в Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. В группе стран, таких как Азербайджан, Армения, Вьетнам, Казахстан, Куба, Таджикистан и некоторых других, возможность оплаты и снятия наличных ограничена и поддерживается отдельными банками или банкоматами. Ничего страшного в этом нет, всегда можно расплатиться наличными», — отметил Аитов.

Он добавил, что кто-то из россиян оформляет карты международных платежных систем Visa и Mastercard в третьих странах, например, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Турции и Армении, — через личное посещение банка или удаленно. По словам эксперта, для оформления международной карты обычно требуется заграничный паспорт, ИИН, иногда другие документы по требованию банка.

Преподаватель школы бизнеса «Синергия», кандидат экономических наук Даниил Петухов согласился, что россияне практически не заметят санкций против платежной системы «Мир».

«Карты «Мир» и так не очень работали в Европе, поэтому в этом смысле россияне не ощутят на себе последствий новых санкций. В странах СНГ некоторых можно было ими платить. Вопрос в том, смогут ли карты «Мир» дальше работать в Белоруссии, Армении или Казахстане после санкций ЕС. Этого не могу сказать», — заключил Петухов.

19 сентября, Еврокомиссия (ЕК) утвердила содержание нового пакета антироссийских санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

