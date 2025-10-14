На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФАС согласовала покупку бизнеса сети гипермаркетов «О'кей»

Наталья Селиверстова/РИА Новости

ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О'кей». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ ритейл» получит ООО «Земун».

В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что после окончания сделки покупатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов. В ведомстве считают, что сделка не спровоцирует ограничение конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли.

О решении продать бизнес гипермаркетов «О'кей Групп» объявила в декабре прошлого года. Предполагалось, что сеть магазинов, логистическую инфраструктуру, товарный знак и другие материальные и нематериальные активы получит в управление команда менеджмента.

«Фонтанка», ссылаясь на источники сообщала, что сделка с менеджментом компании, возможно, является промежуточным этапом перед другой сделкой. В августе «Известия» заявили, что с предложением купить «О'кей» выступила торговая сеть «Лента».

Источник РБК на рынке FMCG-товаров считает, что сделку с «Земун» могут совершить в интересах основного владельца торговой сети «Лента» — «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Ранее стало известно, какие магазины предпочитают россияне.

