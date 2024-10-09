Стало известно, какие магазины предпочитают россияне

За 2023 год темп роста продаж у российских оффлайн-гипермаркетов снизился на 6%, а в онлайн-магазинах — вырос на 54%. Об этом говорится в исследовании Сбермаркетинга (есть у «Газеты.Ru»).

В пресс-службе компании пояснили, что увеличение доли одиночек и малых семей влияет на рост онлайн-покупок. По данным переписи населения, 42% российских семей состоят из одного человека. В компании отметили, что одиночки не хотят готовить только для себя — нет мотивации, да и варить кастрюлю супа бессмысленно — съесть не успеют, и еда испортится.

«Оффлайн-магазины осознали проблему конкуренции и начали борьбу за привлечение аудитории. Во многих магазинах появились «островки-кафе». Здесь покупатель может «зажевать вкусняшку», купленную в этом магазине, «разгулять» аппетит и докупить что-то еще. Чтобы не «жевать» всухомятку в магазинах устанавливают кофемашины, благоухающие кофе. Это позволяет привлечь покупателей и «откусить» долю выручки от кофеен», — отметили в пресс-службе компании.

Другие способы привлечения аудитории оффлайн-магазинами — продажи товаров в непрозрачных упаковках («сюрприз») и акции для детей (коллекции «Скрепышей» за покупки на сумму от 600 рублей), заключили в Сбермаркетинге.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее сообщалось, что в России подорожали сливочное масло и апельсиновый сок J7.