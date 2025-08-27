«Лента» планирует купить гипермаркеты «О'кей»

Торговая сеть «Лента» собирается приобрести гипермаркеты «О'кей». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на три источника, близкие к сторонам переговоров.

По словам одного из них, сделка находится на стадии необязывающего предложения (Non-Binding Offer, NBO), которое предусматривает согласование условий между продавцом и покупателем.

Как заявил источник в торговой сети, гипермаркеты могут продать менеджменту «Ленты», если сделку одобрит правительственная комиссия. Он отметил, что «О'кей Групп» планирует закончить реструктуризацию российского бизнеса до конца текущего года.

Согласно оценкам опрошенных изданием экспертов, стоимость сделки может составить 40–55 млрд рублей. Они считают, что это приведет к росту оборота «Ленты» примерно на 140–150 млрд рублей и расширению ее доли на рынке продуктовой розницы.

