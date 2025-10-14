На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ассоциации банков оценили механизм возврата украденных денег через дропперов

Ассоциация банков: дропперы возвращают деньги под угрозой уголовки
Shutterstock

В России внедряют систему возвращения денег обманутым мошенниками гражданам, связываясь с дропперами и «уговаривая» их не вступать в схему аферистов и не становиться соучастниками преступления. Часто достаточно объяснить молодым людям последствия, однако панацеей и масштабным решением проблемы это не станет, заявил НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

Так он прокомментировал сообщение о том, что Сбер начал использовать новый механизм возврата денег, похищенных мошенниками. Для этого банк проводит профилактические беседы с дропперами — лицами, на счета которых переводятся украденные мошенниками средства. В финале разговора дропперы пишут заявления об ошибочном зачислении денег, после чего банк возвращает средства пострадавшим. Тусунян призвал не рассчитывать, что это позволит полностью прекратить деятельность дропперов, назвав такие ожидания наивными. Но при этом он согласился, что это достаточно эффективный механизм.

«Этот антифрод дает свой эффект. Мы через банки, финмониторинг разъясняем молодым людям, что они становятся соучастниками очень серьезных преступлений, и поэтому это категорически недопустимо. Строго уголовно наказуемо, даже если ты объясняешь, что якобы потерял свою карточку или передал кому-то, потому что ты входишь в состав организованной группы через подобного рода деяния», — объяснил эксперт.

По его словам, такую антифрод-систему запускают сегодня многие банки, призывая дропперов не попадаться на удочку мошенников и не открывать за бесценок счета для вывода украденных средств. За небольшое вознаграждение, которое часто не превышает 5 тыс. рублей, они рискуют стать частью организованной преступной группы со всеми вытекающими из этого последствиями, заключил специалист.

Ранее в ЦБ назвали число дропперов в России.

