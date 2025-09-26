В ЦБ России назвали число дропперов в России

В России число дропперов на сентябрь 2025 года выросло до 1,2 млн человек. Об этом сообщил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля, передает ТАСС.

По его словам, каждый месяц в стране удается выявить порядка 100 тыс. счетов дропов.

«Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек», — сказал Шабля, уточнив, что это данные на текущий момент.

Он рассказал, что в отношении выявленных дропперов ведется вся необходимая работа — «их доводят до той кредитной организации, у которой они были выявлены, чтобы там усилили процедуры комплаенса к этим дропам».

Дропперы — посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег. Чаще всего в этой роли оказываются молодые люди до 30 лет: студенты или безработные, с чистой кредитной историей и без судимостей.

В конце августа сообщалось, что студентка столичного вуза стала дроппером аферистов после того, как ее обманули.

Ранее Центробанк решил рассказывать подросткам о рисках стать дропперами.