Гарик Харламов открыл свое маркетинговое агентство

Шоумен Харламов запустил собственное агентство маркетинговых и ивент-услуг
ТНТ

Шоумен Гарик Харламов открыл собственное агентство маркетинговых и ивент-услуг полного цикла под названием «Зона комфорта». Об этом сообщил изданию РБК представитель артиста.

Отмечается, что партнерами Харламова в рамках проекта стали медиаменеджер Ксения Погодина и продюсер Данила Иванов. «Зона комфорта» позиционирует себя как агентство, которое работает как с частными заказчиками, так и с крупными корпоративными мероприятиями.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году он работал на телеканале МУЗ-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

В 2021 году артист решил открыть сосисочную Hot Dog Bulldog, которая принадлежит ему на 27%. В апреле 2024 года портал kp.ru писал о том, что Харламов лишился 33 миллионов рублей на фоне убыток в этом предприятии.

Ранее стало известно о многомиллионных потерях еще одного бизнеса Гарика Харламова.

