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Гарик Харламов потерял более 33 миллионов рублей за год из-за закусочной

«КП»: закусочная Гарика Харламова принесла ему 33 миллиона рублей убытков

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Комик Гарик Харламов лишился 33 миллионов рублей из-за убыточной закусочной Hot Dog Bulldog, которая принадлежит ему на 27%. Об этом пишет kp.ru.

Артист решил открыть сосисочную в 2021 году, однако с тех пор заведение приносит лишь значительные убытки. В 2021 году бизнес ушел в минус на 63 миллиона рублей, в 2022 году убытки составили 56 миллионов рублей, в 2023 году Харламов заработал на сети быстрого питания 178,5 миллионов рублей, но потратили предприниматели на 33,3 миллиона больше.

Недавно Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании шоумена Гарика Харламова по доставке еды «Здрасьте, приехали!». По данным издания, Харламов создал компанию по доставке питания и напитков в мае 2022 года. Руководителем фирмы стала сводная сестра артиста, 24-летняя Алина Малания.

Компания не подала налоговую декларацию за 2023 год, после чего ФНС приняла решение заблокировать счета. Компанию могут ликвидировать.

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