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Стало известно о многомиллионных потерях бизнеса Гарика Харламова

«Звездач»: шоумен Гарик Харламов потерял 5 миллионов рублей на бизнесе
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ОХ/YouTube

Звезда Comedy Club и телеведущий Гарик «Бульдог» Харламов (настоящее имя — Игорь Харламов) потерял больше 5 млн рублей на своем бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет об ООО «УК «Бульдог»», которое шоумен зарегистрировал в конце 2023 года. Telegram-канал не раскрывает подробнее, чем занимается фирма Харламова. Уточняется, что с ее помощью юморист намеревался покорить «гастрономический мир столицы».

Согласно свежей бухгалтерской отчетности, выручка компании составила 19 млн рублей. При этом прибыль фирмы ушла в минус на 5,2 млн рублей.

В начале апреля «Звездач» сообщал, что выручка кинокомпании «Комэкс» Харламова составила 647 млн рублей в 2024 году. Основным видом деятельности компании является производство кинофильмов и телешоу.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году он работал на телеканале МУЗ-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

Ранее сообщалось, что в Москве хотят закрыть кальянную из-за Пугачевой.

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